ЗМІ назвали 5 кроків Зеленського, завдяки яким Трамп "нагодує" його дечим неприємним

Зеленський п’ять разів розізлив Трампа

Президент України Володимир Зеленський своїми діями під час мирних переговорів з Росією викликав значне роздратування у президента США Дональда Трампа. Це призвело до напруженості у відносинах між двома лідерами та загрози скорочення американської військової підтримки України.

Як пише Axios, перший інцидент стався 12 лютого, коли міністр фінансів США Скотт Бессент прибув до Києва з пропозицією надати США доступ до українських корисних копалин в обмін на захист. Зеленський, за словами Трампа, віднісся до зустрічі зневажливо, відклавши її через втому.

14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо обговорювали з Зеленським угоду щодо корисних копалин. Однак український лідер заявив, що не може ухвалити рішення без згоди парламенту, що здивувало американську сторону.

Наступного дня, 15 лютого, Зеленський публічно відкинув пропозицію, назвавши її невигідною для суверенітету України. Це суперечило його попереднім позитивним заявам у соціальних мережах.

18 лютого, Зеленський розкритикував переговори США та Росії в Саудівській Аравії без участі України. У відповідь Трамп на прес-конференції звинуватив Зеленського у розпалюванні війни та неправдиво заявив про його низький рейтинг підтримки.

19 лютого Зеленський відповів, що Трамп перебуває під впливом дезінформації. Трамп посилив критику, назвавши Зеленського "успішним коміком", який став "диктатором без виборів". Водночас він утримався від критики на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Ці події призвели до загострення відносин між США та Україною. На Зеленського тиснуть, щоб він погодився віддати Крим, території, які були окуповані Росією у 2014 році, а також Азовське узбережжя, захоплене на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"It's a sh*t sandwich" ("Це сендвіч з лайном"), — каже один з представників адміністрації Трампа. "Але Україні доведеться це з’їсти, тому що [Трамп] дав зрозуміти, що це більше не наша проблема", — додав він.

Також раніше "Телеграф" писав, що Зустріч Зеленського, Трампа та Путіна до 1 липня все ближче. В останні дні прогнози різко змінилися.