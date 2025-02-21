Испугался козявки сына Маска? Трампу в кабинете заменили стол (легендарное видео)

Издание называет Трампа "гермафобом"

Президент США Дональд Трамп отдал приказ убрать из Овального кабинета культовый стол Resolute Desk для ремонта. Это произошло после того, как 4-летний сын Илона Маска, Х, на прошлой неделе в прямом эфире телеканала начал ковыряться в носу и вытер одну из козявок об антикварный стол.

Об этом пишет The New York Post. Издание называет его "гермафобом" — это человек, имеющий навязчивый страх микробов, бактерий и загрязнения.

В своем посту на Truth Social он сообщил, что стол Resolute Desk был временно заменен столом C&O, одним из шести, имеющимся в распоряжении действующего президента.

"Этот стол, C&O, который также очень известен и использовался президентом Джорджем Бушем-младшим и другими, был временно установлен в Белом доме, пока Resolute Desk слегка дорабатывается", — написал он, добавив, что это временная замена.

Что предшествовало

Во вторник, 11 февраля, миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск, ранее написавший странный пост о любви к президенту США Дональду Трампу, встречался с ним в Белом доме.

На совещание он взял своего четырехлетнего сына X AE A-XII, больше известного как Малыш Х. Смешные кадры Илон Маск опубликовал в соцсети Х. К моменту публикации видео набрало почти 10 млн просмотров.

Журналистам было сложно сосредоточиться на словах изобретателя и государственного деятеля, поскольку все внимание к себе привлек Малыш Х. Маск-младший гримасничал и перекривлял своего отца.

Затем Малыш Х переместился к столу президента Трампа, где основательно поковырялся в носу и, похоже, вытер одну из козявок об антикварный стол Resolute.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп заявил, что Маск "проверит" расходы Пентагона.