Испугался козявки сына Маска? Трампу в кабинете заменили стол (легендарное видео)
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Издание называет Трампа "гермафобом"
Президент США Дональд Трамп отдал приказ убрать из Овального кабинета культовый стол Resolute Desk для ремонта. Это произошло после того, как 4-летний сын Илона Маска, Х, на прошлой неделе в прямом эфире телеканала начал ковыряться в носу и вытер одну из козявок об антикварный стол.
Об этом пишет The New York Post. Издание называет его "гермафобом" — это человек, имеющий навязчивый страх микробов, бактерий и загрязнения.
В своем посту на Truth Social он сообщил, что стол Resolute Desk был временно заменен столом C&O, одним из шести, имеющимся в распоряжении действующего президента.
"Этот стол, C&O, который также очень известен и использовался президентом Джорджем Бушем-младшим и другими, был временно установлен в Белом доме, пока Resolute Desk слегка дорабатывается", — написал он, добавив, что это временная замена.
Что предшествовало
Во вторник, 11 февраля, миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск, ранее написавший странный пост о любви к президенту США Дональду Трампу, встречался с ним в Белом доме.
На совещание он взял своего четырехлетнего сына X AE A-XII, больше известного как Малыш Х. Смешные кадры Илон Маск опубликовал в соцсети Х. К моменту публикации видео набрало почти 10 млн просмотров.
Журналистам было сложно сосредоточиться на словах изобретателя и государственного деятеля, поскольку все внимание к себе привлек Малыш Х. Маск-младший гримасничал и перекривлял своего отца.
Затем Малыш Х переместился к столу президента Трампа, где основательно поковырялся в носу и, похоже, вытер одну из козявок об антикварный стол Resolute.
Ранее "Телеграф" писал, что Трамп заявил, что Маск "проверит" расходы Пентагона.