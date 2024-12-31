Залужный отравился ртутью: сенсации из новой книги

Он вспоминает раннее детство как счастливые времена

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, как в трехлетнем возрасте он отравился ртутью. Он случайно разбил градусник и проглотил ртуть.

Об этом опасном случае Залужный рассказал в своей новой книге "Моя война", изданной в конце декабря. Он случился с ним в доме дедушки с бабушкой, когда семья готовила ужин.

"Было мне не больше трех лет. И вот… Вдруг, приблизившись к дедовой табуретке, я увидел это. Оно игриво манило меня бликами от лампочки. Я, словно очарованный, задрожал к манящему сиянию. Подходил все ближе… которым "мама" Катя измеряла себе температуру. Еще некоторое время я в оцепенении разглядывал его, боясь пошевелиться. А в следующее мгновение мои ручонки дернулись вперед и, вместо того, чтобы прикоснуться к блестящей игрушке, толкнули табуретку. Мгновение – и градусник полетел и стремительно врезался в пол", — пишет Залужный.

Валерий Залужный в детстве. Фото: facebook.com/marina.danilukyarmolaeva

Дальше все произошло настолько быстро, что никто не успел отреагировать. Малыш, зачарованный блестящими шариками ртути, протянул к ним ручки и проглотил.

"Пришел я в себя уже в больничной палате. Старые, страшные штативы для капельниц, жуткий запах больничного супа и бабушка рядом", — поделился воспоминаниями экс-главком.

Стоит отметить, что отравление ртутью очень опасно. Оно может привести к летальным последствиям.

Первые годы жизни Залужный провел в доме бабушки и дедушки, у которых, кроме его матери, были еще две дочери. Одну из них, Екатерину, маленький Валерий тоже называл "мамой". Мальчик нуждался в маме, а 25-летняя тетя тогда еще не имела собственных детей.

"Так мы и полюбили друг друга, как мама и сын", — пишет Залужный.

Свое раннее детство в селе в семье бабушки и дедушки он вспоминает как счастливые и беззаботные времена. Все любили малыша и заботились о нем.

"Дед в то время работал, бабушка и Катя лелеяли меня, как маленькое божество", — поделился воспоминаниями Залужный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в своей книге Залужный также рассказал, как гадалка предупредила его о войне задолго до ее начала. По его словам, история произошла с ним 25 лет назад.