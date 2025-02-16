Зеленский обозначил пять ключевых гарантий безопасности, которые нужны Украине

Он поставил в пример Израиль

Президент Владимир Зеленский среди гарантий безопасности, в которых нуждается Украина от союзников, назвал большое количество ракет, значительную численность армии, инвестиции. А также вступление в ЕС и договоренности о защите от партнеров вроде тех, которые есть у Израиля.

Об этом сказал Зеленский в интервью NBC News. Его спросили, какие именно гарантии безопасности Украина требует от США, но его ответ впоследствии затронул гарантии от других союзников также.

"Большой пакет ракет как превентивный шаг. Мы не будем использовать их перед каким-либо вторжением. Но если они это сделают, мы это сделаем быстро (применим ракеты – ред.). Но они будут размещены на нашей территории, не так, как это было перед полномасштабным вторжением, когда Белый дом наложил санкции и сказал нам".

Еще одной гарантией безопасности Зеленский назвал "большую армию", которая должна быть сравнима по численности с армией РФ, если Украина не является членом НАТО. Он сказал, что это психологически очень важно, потому что это мощный сигнал, что Путин не пойдет, если будет понимать, что у нас такая же по численности армия.

По словам Зеленского, Украина нуждается в инвестициях. Он думает, что Путин не будет атаковать ракетами производства, где мы являемся партнерами с Америкой.

Кроме того, к гарантиям безопасности президент отнес членство Украины в Евросоюзе. Ибо он важен для нас.

Владимир Зеленский говорит, что это особый рынок для нас. И ЕС очень заинтересован в наших продуктах. Глава государства добавил, что мы должны быть в одинаковых финансовых условиях с Европейским Союзом.

"Мы хотим быть членом, мы разделяем те же ценности, мы имеем такое же законодательство. Это часть экономических гарантий безопасности для нас — быть немедленно частью ЕС, это также очень важно. И еще что нам нужно. Мы действительно не знаем, как это работает, но когда Иран атаковал Израиль, то США, Франция, Великобритания и другие ребята, хотя Израиль не является членом НАТО… начали защищать израильский народ от ракет Ирана. Израиль не в НАТО. Это означает, что он имеет конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я считаю, мы очень в этом нуждаемся", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует остановить огонь в Украине. Это планируется сделать к Пасхе (20 апреля).