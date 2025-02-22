Генерал США высоко оценил развитие Украины в области технологий войны

Технологии, которые сейчас используют Украина, почти нигде в мире не применяются

Бывший глава Центрального командования США и директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус заявил, что Украина продолжает развивать технологии ведения войны, которые сегодня почти нигде не применяются в мире.

Об этом он сказал во время Киевского форума безопасности. По его словам, развитие Украиной современных технологий ведения войны позволяет ограничить возможности России на фронте.

К примеру, Украина, не имеющая хорошо развитые Военно-морские силы, уничтожила треть российского Черноморского флота и, фактически, заставила россиян вывести корабли из Севастополя, говорит Петреус.

В то же время россияне тоже учатся технологиям ПВО, глушению дронов, радиоэлектронной борьбе и так далее. Но Украина продолжает развивать передовые технологии, которые могут применяться в будущих войнах, сказал генерал.

Также Петреус отметил: Россия из-за больших потерь в людях и технике, а также из-за экономических санкций вынуждена привлечь к войне 10 тысяч северокорейских солдат. Их используют в роли "пушечного мяса".

Как сообщал "Телеграф" ранее, НАТО может извлечь многие уроки по российско-украинской войне, в частности в сфере технологий. Об этом заявил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер во время Киевского форума безопасности.