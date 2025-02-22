Представитель НАТО рассказал, чему должен поучиться Альянс у Украины

Альянсу есть чему поучиться в войне России против Украины, считает представитель НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) может усвоить много уроков из российско-украинской войны, в частности в сфере технологий.

Об этом заявил старший представитель НАТО по Украине Патрик Тернер во время Киевского форума по безопасности. По его словам, одной из сфер является разработка и использование всех видов беспилотных летательных аппаратов малого и дальнего радиуса действия, а также радиоэлектронная борьба.

Главная задача состоит в скорости инноваций сегодня, что является чрезвычайным вызовом, отметил Тернер.

Также Тернер напомнил об открытии совместного центра Украина-НАТО в Польше с целью получения как военного, так и невоенного опыта.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в 17:00 на Киевском форуме по безопасности началось специальное мероприятие, посвященное третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме Патрика Тернера, в данном мероприятии приняли участие бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, посол Канады в Украине Наталья Цмоць.

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