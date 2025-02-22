Генерал США високо оцінив розвиток Україні у сфері технологій війни

Технології, які зараз використовує Україна, майже ніде в світі не застосовуються

Колишній очільник Центрального командування США і директор Центрального Розвідувального Управління США генерал Девід Петреус заявив, що Україна продовжує розвивати технології ведення війни, які сьогодні майже ніде не застосовуються в світі.

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму. За його словами, розвиток Україною сучасних технологій ведення війни дозволяє обмежити можливості Росії на фронті.

Наприклад, Україна, яка не має добре розвинені Військово-морські сили, знищила третину російського Чорноморського флоту і, фактично, змусила росіян вивести кораблі з Севастополя, каже Петреус.

Водночас росіяни теж навчаються технологій ППО, глушіння дронів, радіоелектронної боротьби тощо. Але Україна продовжує розвивати передові технології, що можуть застосовуватися в майбутніх війнах, сказав генерал.

Також Петреус зазначив: Росія через великі втрати в людях і техніці, а також через економічні санкції, змушена залучити до війни 10 тисяч північнокорейських солдатів. Їх використовують в ролі "гарматного м’яса".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, НАТО може засвоїти багато уроків з російсько-української війни, зокрема у сфері технологій. Про це заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер під час Київського безпекового форуму.