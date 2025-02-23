Буданов назвал две причины, почему война в Украине может закончиться в 2025 году (видео)

Глава главного управления разведки говорит, что России нужно накопить силы

В воскресенье, 23 февраля, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в 2025 году. По его словам, России необходима остановка для пополнения сил.

Сообщает "Телеграф". Буданов сказал об этом во время Форума "Украина. Год 2025".

"Вы услышали от нескольких спикеров, что как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, чтобы накопить силы. Ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для Российской Федерации", — пояснил он.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о вероятности новой массированной атаки России 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения. Отвечая на вопрос о возможном ракетном ударе, он коротко отметил: "бомбардировщики загружены".

Кроме этого, руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью, отвечая на вопрос, готовятся ли ПС ВСУ к возможной ракетной атаке россиян на 24 февраля, отметил, что точно сказать сложно. Он говорит, что у России есть свой четкий план, у них есть определенные объекты, по которым хотят ударить.