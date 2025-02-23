Буданов назвав дві причини, чому війна в Україні може закінчитися у 2025 році (відео)

Очільник головного управління розвідки каже, що Росії треба накопичити сили

У неділю, 23 лютого, глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що вірить у закінчення війни у 2025 році. За його словами, Росії необхідна зупинка для поповнення сил.

Повідомляє "Телеграф". Буданов сказав про це під час Форуму "Україна. Рік 2025".

"Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню, аби накопичити сили. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна для Російської Федерації", — пояснив він.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про ймовірність нової масованої атаки Росії 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення. Відповідаючи на запитання щодо можливого ракетного удару, він коротко зазначив: "бомбардувальники завантажені".

Окрім цього, керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю, відповідаючи на питання, чи готуються ПС ЗСУ до можливої ракетної атаки росіян на 24 лютого, зазначив, що точно сказати важко. Він каже, що Росія має свій чіткий план, вони мають визначені об'єкти, по яких хочуть ударити.