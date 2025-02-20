Украина причина всех бед Трампа? Почему президент США ненавидит ее, — The Times

Это началось еще при первом сроке Трампа

Последние громкие заявления президента США Дональда Трампа могут указывать на его ненависть к Украине. Однако этот нарратив прослеживался еще во время его первого срока в Белом доме.

Об этом сообщает The Times. Отмечается, что неприязнь Трампа к президенту Владимиру Зеленскому и Украине начала появляться еще в 2019-2020 годах, и на это есть несколько причин.

"Трамп ненавидит Украину. Он и люди в его окружении считают, что Украина была причиной всех проблем Трампа", — говорил в прошлом году Лев Парнас, американский бизнесмен советского происхождения.

Причины враждебности Трампа, по мнению The Times:

В 2019 году 47-й президент США стал фигурантом процесса импичмента. Тогда он обвинялся в замораживании почти 400 миллионов долларов военной помощи Украины. Он пытался заставить украинские власти начать расследование против Джо Байдена, когда он был вице-президентом США, и его сына Хантера. Этот процесс припал на президентские выборы в Украине, на которых победил Зеленский. По мнению Трампа, Байден давил на Украину, чтобы уволить генерального прокурора, якобы расследовавшего деятельность Burisma (энергетическая компания), в правлении которой находился его сын. Однако доказательств на этот счет не нашлось. Личный адвокат Рудольф Джулиан по доверенности Трампа уехал в Украину. Он должен был убедить Зеленского публично объявить о расследовании, которое серьезно повредило бы шансам Байдена на победу. Зеленский отказал, так как не хотел вмешиваться во внутренние дела США. Трамп настаивал, чтобы Зеленский начал расследование ответственности Украины за хакерские атаки на Национальный комитет Демократической партии в 2016 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент США Трамп выдвигает кучу претензий Украине и Европе.