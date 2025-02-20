Украина причина всех бед Трампа? Почему президент США ненавидит ее, — The Times
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Это началось еще при первом сроке Трампа
Последние громкие заявления президента США Дональда Трампа могут указывать на его ненависть к Украине. Однако этот нарратив прослеживался еще во время его первого срока в Белом доме.
Об этом сообщает The Times. Отмечается, что неприязнь Трампа к президенту Владимиру Зеленскому и Украине начала появляться еще в 2019-2020 годах, и на это есть несколько причин.
"Трамп ненавидит Украину. Он и люди в его окружении считают, что Украина была причиной всех проблем Трампа", — говорил в прошлом году Лев Парнас, американский бизнесмен советского происхождения.
Причины враждебности Трампа, по мнению The Times:
- В 2019 году 47-й президент США стал фигурантом процесса импичмента. Тогда он обвинялся в замораживании почти 400 миллионов долларов военной помощи Украины. Он пытался заставить украинские власти начать расследование против Джо Байдена, когда он был вице-президентом США, и его сына Хантера. Этот процесс припал на президентские выборы в Украине, на которых победил Зеленский.
- По мнению Трампа, Байден давил на Украину, чтобы уволить генерального прокурора, якобы расследовавшего деятельность Burisma (энергетическая компания), в правлении которой находился его сын. Однако доказательств на этот счет не нашлось.
- Личный адвокат Рудольф Джулиан по доверенности Трампа уехал в Украину. Он должен был убедить Зеленского публично объявить о расследовании, которое серьезно повредило бы шансам Байдена на победу. Зеленский отказал, так как не хотел вмешиваться во внутренние дела США.
- Трамп настаивал, чтобы Зеленский начал расследование ответственности Украины за хакерские атаки на Национальный комитет Демократической партии в 2016 году.
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