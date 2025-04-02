Трамп планирует объявить о создании внешней службы сбора доходов: она будет собирать дань?

Уже планируют вводить сборы на посылки из Китая

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления о создании новой правительственной структуры под названием Службу внешних доходов (External Revenue Service ), которая должна стать своеобразным аналогом таможенной налоговой службы. Новая структура должна отвечать за взимание пошлин, сборов и всех доходов с иностранных источников.

Об этом сообщили в CBS News со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома. Таким образом, Трамп стремится переформатировать экономическую модель — в частности, избавиться от внутренней налоговой службы (IRS), переведя фискальную нагрузку на иностранных поставщиков.

По данным журналистов, в среду вечером (утро четверга по киевскому времени) Трамп планирует выступление в Розовом саду Белого дома, где представить новую торговую стратегию США и планы по пересмотру тарифной политики по Китаю.

В частности, Трамп рассматривает возможность ввести сбор в 25 долларов на каждую посылку из Китая, стоимость которой ниже $800. Пока такая продукция завозится в США без уплаты пошлин согласно de minimis правилу, чем активно пользуются китайские онлайн-гиганты Shein и Temu. Эта практика позволяет им обходить импортные налоги, что создает неравные условия для американских компаний.

В феврале министр торговли Говард Лутник заявил, что цель Трампа – "отменить внутреннюю налоговую службу и заставить платить всех внешних игроков". В то же время эксперты отмечают, что такая реформа нуждалась бы в поддержке Конгресса и радикальных изменений в фискальной системе США.

Неясно, сможет ли внешняя служба сбора доходов заменить функции таможенной службы, которая сегодня занимается сбором тарифов через управление таможенного и пограничного контроля. Но такой шаг может противоречить обещаниям Трампа сократить бюрократию в Вашингтоне.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в администрации Трампа начали подсчет прибылей и расходов, которые якобы должно принести присвоение Гренландии.