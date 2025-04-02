"Динамо" обыграло "Рух" в Кубке Украины благодаря соло голу Пихаленка (видео)

Киевский клуб вошел в четверку лучших

В среду, 2 апреля, киевское "Динамо" провело выездной матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу-2025 против львовского "Руха". Накануне в полуфинал турнира пробился донецкий "Шахтер", который с трудом справился с "Александрией" в гостях (1:0).

Встреча, проходившая во Львове на одноименной арене, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

Единственный гол в поединке записал на свой счет Александр Пихаленок. Под занавес первого тайма атакующий хавбек получил мяч в близи центрального круга, пробился в чужую штрафную, где обманным движением убрал защитника, после чего левой положил мяч в угол ворот.

Финальный поединок за Кубок Украины намечен на 14 мая на Центральном стадионе города Житомир. Полуфиналы ориентировочно пройдут 23 апреля. Жеребьевка этой стадии турнира состоится в четверг, 3 апреля.

Добавим, что киевляне довольно успешно выступают в чемпионате Украины. Бело-синие не просто лидируют, имея гандикап в 4 очка над второй "Александрией", но и идут в первенстве без поражений.