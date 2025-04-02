Падение продаж Lada: почему россияне стали реже покупать эти авто?

В марте 2025 года компания АвтоВАЗ реализовала 28 699 автомобилей Lada, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это первое значительное падение продаж за последние два года.

Как сообщают росСМИ, несмотря на снижение в годовом измерении по сравнению с февралем 2025 года продажи компании выросли на 7%. Самой популярной моделью стала Lada Granta – 11,8 тысячи реализованных авто. Дальше идут:

Lada Vesta – 7,1 тыс. ед.

Lada Largus (пассажирские) – 1,9 тыс. ед.

Lada Largus (фургоны) – 918 ед.

Lada Niva Legend – почти 3 тыс. ед.

Lada Niva Travel – 3,4 тыс. ед.

Легкие коммерческие автомобили Lada – 1,5 тыс. ед.

Причины падения продаж

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов объяснил сокращение реализации автомобилей двумя основными факторами:

Высокие кредитные ставки – политика Центрального банка привела к подорожанию автокредитов, что отрицательно сказалось на спросе. Увеличение количества импортируемых автомобилей – в 2024 году на рынок поступило гораздо больше иномарок, что создало дополнительную конкуренцию.

Падение продаж Lada выглядит менее драматично на фоне всеобщего обвала российского автомобильного рынка, который в марте сократился на 44,4%. "АвтоВАЗ" отмечает, что, несмотря на трудности, компания продолжает выпуск новых авто.

Автомобили, производимые АвтоВАЗом, часто критикуют из-за их низкого качества, что проявляется в недостатках сборки, ненадежности компонентов и слабых технических характеристиках.

В частности, владельцы таких автомобилей сталкиваются с проблемами на ранних этапах эксплуатации, включая быстрый износ деталей, неисправности электроники и недостаточный уровень безопасности. Кроме того, дизайн многих моделей считается устаревшим и не отвечает современным стандартам эргономики и комфорта.

Все это подрывает доверие потребителей и ставит под вопрос конкурентоспособность продукции АвтоВАЗа на рынке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "АвтоВАЗ" недавно представил "новый, полностью оригинальный" российский автомобиль SKM. Но в действительности, машина является точной копией китайской модели бренда SRM. На фото видно, что авто почти одинаковые.