Политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус объяснил, как США зависят от Канады

1. Канада – нефть "без геополитики"

Хотя Канада поставляет более 61% импортной нефти в США, она практически не фигурирует в представлениях американцев о "нефтяных гигантах". Это говорит о том, что американцы ассоциируют нефть с геополитическими рисками (Саудовская Аравия, Россия), а не с безопасными торговыми партнерами. Иными словами: канадская нефть не "чувствуется" как иностранная — это нефть без драмы.

2. Присутствие Канады в США затеняет ее "нефтяную роль"

Канада воспринимается как культурно и экономически интегрированный партнер, поэтому многие не воспринимают ее нефть как "импортную". Это уникальный феномен: Канада является крупнейшим поставщиком, но не вызывает тревог относительно энергетической зависимости, как другие страны.

3. Саудовская Аравия как "нефтяной бренд"

То, что 53% американцев считают Саудовскую Аравию главным поставщиком, свидетельствует о силе медийного бренда "Саудовская нефть". В то же время, реальный импорт из Саудовской Аравии — всего 4,3%, то есть в 10 раз меньше, чем из Канады. Это показывает, что восприятие не имеет ничего общего с реальностью, но имеет политический вес (например, обсуждения нефтяных соглашений с Саудовской Аравией всегда резонансны).

4. Близость как преимущество: трубопроводы выигрывают у танкеров

Канада поставляет нефть через трубопроводы, а не по морю. Это не только дешевле, но и политически надежнее. Средний американец, однако, не понимает роли Keystone pipeline и других каналов, через которые Канада питает США.

5. Стратегическая зависимость США от Канады — игнорируемая уязвимость

Несмотря на надежность Канады, такая высокая доля импорта из одного источника (61,6%) создает риск в случае техногенных катастроф, экологических протестов или политических изменений (например, отмена трубопровода Keystone XL уже имела последствия). Но этот риск вообще не воспринимается как серьезный, что может сыграть злую шутку в кризисные моменты.

Источник: сообщение Максима Гардуса в Facebook