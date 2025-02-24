Мова не про три роки: Зеленський дав прогноз щодо завершення війни

Україна потребує гарантій безпеки

У Києві сподіваються, що російське вторгнення вдасться завершити цього року. При цьому там наполягають на отриманні міцних гарантій безпеки, щоб уникнути повторного нападу Росії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції до третьої річниці повномасштабної війни. Його виступ транслювався у youtube-каналі Офісу президента.

"Ми сподіваємося, що зможемо завершити цю війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація. Це дуже складно — всім нашим країнам проходити цю війну, з усією повагою до військових... Я не можу говорити про три роки", — сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що без міцних гарантій Росія може вчинити повторне вторгнення через 10 років, якщо Захід не буде готовим до цього.

"Вони не повернуться, якщо ми поставимо їх на їхнє місце, на їхню територію, і якщо Україна буде в ЄС і НАТО в найближчому майбутньому. Вони не повернуться, якщо ми матимемо міцну армію, Альянс і єдність", — додав глава держави.

Як повідомлялося раніше, Зеленський напередодні сказав, що готовий залишити свою посаду. Однак натомість він хоче отримати чіткі гарантії безпеки для України.