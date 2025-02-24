Соглашение о полезных ископаемых: Стефанишина рассказала, на каком этапе переговоры с США

Достигнут существенный прогресс

Украина и Соединенные Штаты Америки завершают подготовку двустороннего соглашения в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По словам чиновника, украинская и американская переговорные команды достигли существенного прогресса и согласовали почти все принципиальные положения документа.

"Переговоры прошли очень конструктивно. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить соглашение в Вашингтоне как можно быстрее", — подчеркнула Стефанишина.

Ранее также прогресс в переговорах подтверждал посланец США Стив Виткофф. Он говорил, что заключение соглашения между Вашингтоном и Киевом состоится в течение недели.

Было три версии соглашения — условно "плохая", условно "лучшая" и "катастрофическая". Как писало издание The Economist, каждый раз автором нового соглашения становился новый представитель Белого дома. Зеленский не подписал соглашение, которое ему привез из США американский министр финансов Скотт Бессент, поскольку оно не отвечало украинским интересам.

Ранее "Телеграф" также писал, что у Зеленского прокомментировали соглашение о полезных ископаемых из США. Соглашение должно решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.