Трамп сказав, коли може зустрітись з Зеленським: про що говоритимуть

Зустріч може відбутися найближчими тижнями

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує зустріч із Володимиром Зеленським для фіналізації угоди щодо видобутку корисних копалин в Україні. За його словами, домовленості між Києвом і Вашингтоном перебувають на завершальній стадії, і підписання угоди може відбутися вже цього чи наступного тижня.

Трамп наголосив, що ця угода дозволить США повернути частину витрат, які були спрямовані на підтримку України. Він зазначив, що Америка "вклала 350 мільярдів доларів і нічого не отримала на заміну", тоді як європейські партнери, які також надавали фінансову допомогу, оформлювали її як кредити.

Президент підкреслив, що "дуже скоро" ця угода буде підписана і принесе вигоду як Сполученим Штатам, так і Україні.

"Я зустрінуся із Зеленським, це може статися цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про постачання корисних копалин", — повідомив американський лідер.

За даними Bloomberg, Україна самостійно розробила текст угоди та включила в нього пункт про гарантії безпеки. Київ наполягає, що США після підписання договору повинні будуть гарантувати мир і стабільність у "вільній, суверенній та безпечній" Україні. Водночас у США наголошують, що ті, хто "негативно діяв щодо України під час війни", не повинні отримати вигоду від її відновлення. За даними джерел, проєкт угоди ще "сирий" і може бути змінений перед фінальним узгодженням, але принцип "тривалого партнерства" між Києвом і Вашингтоном залишиться незмінним.

Однак джерела CNN повідомляють, що Вашингтон не хоче включати гарантії безпеки в цей документ.

Трамп також зазначив, що Україна володіє ресурсами, які є важливими для США, зокрема рідкісноземельними металами. Він наголосив, що допомагає Україні так, як "ніхто ніколи не допомагав", і висловив сподівання на успішне завершення переговорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у понеділок, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Генеральна асамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо російсько-української війни. Насамперед було прийнято документ з вимогою до Російської Федерації негайно вивести свої війська з України.