Министерство США взломали. Появилось видео с "Трампом, который сосет пальцы Маску"

Сценка сопровождалась подписью: "Да здравствует настоящий король"

В Министерстве жилищного строительства и городского развития США взломали телевизоры. Хакеры транслировали по всему зданию видео, изображающее Дональда Трампа, сосущего пальцы ног миллиардера Илона Маска.

Об этом пишет The Washington Post. По словам источников издания, циклическое видео, вероятнее всего, было сфальсифицированной или сгенерированной искусственным интеллектом сценой.

"Очевидный взлом экранов произошел через несколько дней после того, как федеральные служащие получили электронное письмо с требованием перечислить свои достижения за последнюю неделю, а Маск предупредил в социальных сетях, что невыполнение этого требования будет воспринято как отставка", — отмечается в материале.

Стоит также добавить, что сценка сопровождалась подписью: "Да здравствует настоящий король". Очевидно, это является отсылкой на недавнее "коронование" Трампа. На днях президент США и официальные профили его администрации в соцсетях выпустили посты с изображением Трампа в Короне.

"Плата за заторы мертва. Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!", — говорилось в сообщениях.

Напомним, ранее Трамп Truth он назвал Зеленского "диктатором" и допустил, что Украина потеряет территории.