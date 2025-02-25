Руины большой легенды: как выглядит "Азовсталь" в российской оккупации (видео)

Территория обросла травой и бурьяном, за ней никто не ухаживает

Легендарный завод "Азовсталь" в Мариуполе, разрушенный во время боев в начале полномасштабного вторжения России, сейчас пустует, пока город находится под оккупацией. Его территория поросла травой, деревьями и бурьяном.

Свежим видео в своем Telegram-канале поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что эти кадры были сделаны в феврале 2025 года.

На видео видно, что завод абсолютно заброшен. А российские военные, которые временно захватили этот украинский город, никак не занимаются этим объектом.

На фоне руин также мелькнула восстановленная оккупантами стелла погибшим во время Второй мировой войны азовстальцам. В начале полномасштабного вторжения она была полностью уничтожена российскими снарядами. К февралю 2024 они ее восстановили, заменив символ завода на советский "серп и молот".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 марта 2022 года на заводе "Азовсталь" в Мариуполе начались первые бои украинских защитников с российскими военными. Следующие два месяца армия россии сутками напролет обстреливала завод, на котором были не только военные, но и прятались гражданские.

20 мая 2022 года украинские защитники получили приказ от высшего командования о том, что необходимо прекратить оборону Мариуполя. Это было сделано, чтобы сохранить жизни и здоровье воинов.