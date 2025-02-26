Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение

Galaxsys специализируется на создании инновационных продуктов

Компания Casino.ua объявила о заключении партнерского соглашения со студией разработки Galaxsys.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Galaxsys специализируется на создании инновационных продуктов, уже представленных на европейском и мировом рынках. Как отмечает Chief Sales and Partner Management Officer компании Тени Григорян, партнерство с Casino.ua открывает новые возможности для расширения присутствия бренда в Украине.

В Casino.ua подчеркивают, что сделка является частью стратегии по развитию платформы.

"Мы продолжаем привлекать ведущих разработчиков, которые помогают нам создавать уникальные решения для украинских игроков", — отметил директор Casino.ua Александр Бабенко.

Напомним, ранее онлайн-казино Casino.ua заключило соглашение с поставщиком iGaming-решений EGT Digital.