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Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение Новость обновлена 26 февраля 2025, 18:23
Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение. Фото пресс-служба

Galaxsys специализируется на создании инновационных продуктов

Компания Casino.ua объявила о заключении партнерского соглашения со студией разработки Galaxsys.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Galaxsys специализируется на создании инновационных продуктов, уже представленных на европейском и мировом рынках. Как отмечает Chief Sales and Partner Management Officer компании Тени Григорян, партнерство с Casino.ua открывает новые возможности для расширения присутствия бренда в Украине.

В Casino.ua подчеркивают, что сделка является частью стратегии по развитию платформы.

"Мы продолжаем привлекать ведущих разработчиков, которые помогают нам создавать уникальные решения для украинских игроков", — отметил директор Casino.ua Александр Бабенко.

Напомним, ранее онлайн-казино Casino.ua заключило соглашение с поставщиком iGaming-решений EGT Digital.

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#Соглашение #Партнерство #Casino.ua #Galaxsys #Тени Григорян #Александр Бабенко