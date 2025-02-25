Во сколько обойдется восстановление Украины? Всемирный банк назвал новые цифры

Без жилья осталось 2,5 миллиона украинских семей

Всемирный банк назвал новые данные о стоимости восстановления Украины после российской агрессии. Согласно обновленному отчету RDNA4, общая сумма средств на восстановление составляет 524 миллиарда долларов, что на 38 миллиардов больше по сравнению с предыдущей оценкой.

Прямой ущерб от войны оценивается в 176 миллиардов долларов, тогда как ранее речь шла о 152 миллиардах. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елены Шуляк, передает РБК-Украина.

По ее словам, жилищный сектор стал одним из самых пострадавших — на его восстановление нужно 84 миллиарда долларов. Без жилья остались 2,5 миллиона украинских семей, а 13% всего жилищного фонда страны разрушены или повреждены.

Значительно пострадали транспорт, энергетика и торговля. Повреждения энергетической инфраструктуры выросли на 70% по сравнению с предыдущим отчетом. Больше всего убытков — 72% — приходится на прифронтовые области: Донецкую, Харьковскую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую и Киевскую, говорит нардеп.

Восстановление транспортной инфраструктуры будет стоить 78 миллиардов долларов, энергетики – 68 миллиардов, торговли и промышленности – 64 миллиарда, а сельского хозяйства – 55 миллиардов.

Также сообщается, что по программе "єВідновлення" украинцам уже выплачено 18,5 миллиарда гривен компенсаций за поврежденное или уничтоженное жилье. Более 83 тысяч семей получили средства на ремонт, а более 5,5 тысячи семей приобрели новые дома благодаря жилищным сертификатам. Также начаты выплаты компенсаций для внутренне перемещенных лиц — первые 138 семей ВПЛ уже приобрели новое жилье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Всемирный банк предоставил Украине первые средства за счет замороженных активов РФ. Уже известно, какая сумма передана.