Только к концу третьего года войны в НАТО поняли, что нападение России неизбежно - Александр Невзоров
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Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров указал на медлительность Запада
"В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации. Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал: власти стран-членов блока и их население должны быть готовы к полномасштабной войне с россией".
До последнего времени самыми длинношеими жирафами считались малайские жирафы.
Но! Как выяснилось, не они являются рекордсменами по тугодумству, не до них, не до малайских "доходит позже всех".
Самые шеястые жирафы обитают в военных коллегиях НАТО.
Только сейчас, в конце третьего года войны они сообразили, что нападение россии на страны НАТО неминуемо.
Это произойдет даже не потому, что россия хочет это сделать, а лишь оттого, что только война, оккупация и паразитация есть единственная форма ее существования.
Невозможность грабить и насиловать соседей вгонит россию в такую же депрессию, в которую впадает профессиональный карманник, лишившись рук.
Источник: пост Невзорова в Telegram
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