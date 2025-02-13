Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров указал на медлительность Запада

"В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации. Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал: власти стран-членов блока и их население должны быть готовы к полномасштабной войне с россией".

До последнего времени самыми длинношеими жирафами считались малайские жирафы.

Но! Как выяснилось, не они являются рекордсменами по тугодумству, не до них, не до малайских "доходит позже всех".

Самые шеястые жирафы обитают в военных коллегиях НАТО.

Только сейчас, в конце третьего года войны они сообразили, что нападение россии на страны НАТО неминуемо.

Это произойдет даже не потому, что россия хочет это сделать, а лишь оттого, что только война, оккупация и паразитация есть единственная форма ее существования.

Невозможность грабить и насиловать соседей вгонит россию в такую же депрессию, в которую впадает профессиональный карманник, лишившись рук.

Источник: пост Невзорова в Telegram