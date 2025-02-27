Заместитель председателя Черновицкой ОГА Атаманюк оскорбила военного: реакция не заставила ждать

Заявления Атаманюк об увольнении уже на столе начальника администрации

Первый заместитель начальника Черновицкой областной военной администрации Елена Атаманюк, которую обвинили в неуважении к коллеге, участнику войны Валерию Вивчаруку, больше не работает на своей должности.

Об этом сообщил в Facebook начальник областной администрации Руслан Запаранюк. По его словам, заявление Атаманюк на увольнение уже лежит на столе у Запаранюка. Если правдивость скриншота со словами Атаманюк подтвердится, она немедленно покинет свою должность, сказал начальник ОГА.

Также на период служебного расследования Атаманюк отстранена от исполнения своих обязанностей.

Напомним, первую заместительницу главы Черновицкой ОГА Алену Атаманюк обвинили к неуважению к ее коллеге, ветерану боевых действий и снайперу ССО Валерию Вивчаруку. В сети появился скриншот якобы со словами Атаманюк в адрес Вивчарука, что он якобы "ей не ровня".

Сама Атаманюк назвала картинку фейковой и заявила о том, что против нее несколько недель идет информационная атака. Она добавила, что уважает военных, которые защищают Украину.

Как сообщалось ранее, водитель маршрутки в Киеве нахамил военнослужащей с контузией. Позже стало известно, что его отстранили от работы.