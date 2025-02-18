Скандал в киевской маршрутке получил продолжение: что будет с водителем, нахамившем военной с контузией

Лагунин назвал этот случай недопустимым

Водителя киевской маршрутки, которого военнослужащая ВСУ Ксения Пономарева обвинила в хамстве, отстранили от работы. Проводится расследование.

Об этом заявил глава "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин. Он назвал этот случай недопустимым.

"Информация о данном случае была направлена ​​для соответствующего реагирования в Территориальный отдел Укртрансбезопасности в городе Киеве. Начальник отдела связался с перевозчиком и пригласил его на разговор вместе с водителем", — рассказал Лагунин.

Сообщается, что водитель маршрутного такси №410 будет отстранен от работы, пока будет идти внутреннее расследование.

"Отмечаю, что каждый известный нам случай нарушения прав военных водителями будет оперативно рассмотрен службой! Нарушители будут привлечены к ответственности!", — подчеркивает глава "Укртрансбезопасности".

Предыстория

Военнослужащая ВСУ Ксения Пономарева написала в Facebook, что ей нахамил водитель в маршрутке (Нивки — Почайна). По её словам, водитель якобы назвал ее "пьяным быдлом", потому что у нее из-за контузии замедленные движения. При этом она отметила, что конкретный водитель и до этого выгонял ее из автобуса.

"Он меня узнал, подождал, пока, стоя возле него, вытащу удостоверение участника боевых действий, и рванул с остановки. Кричать он начал сразу, переходя на "ты". Я ответила, что помню его отношение к нам. Он резко затормозил и я упала", — написала женщина.

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