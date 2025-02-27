Заступник голови Чернівецької ОДА Атаманюк образила військового: реакція не змусила чекати

Заява Атаманюк про звільнення вже на столі начальника адміністрації

Перший заступник начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Олена Атаманюк, яку звинуватили у неповазі до колеги, учасника війни Валерія Вівчарука, більше не працює на своїй посаді.

Про це повідомив у Facebook начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк. За його словами, заява Атаманюка на звільнення вже лежить на столі у Запаранюка. Якщо правдивість скріншота зі словами Атаманюк підтвердиться, вона негайно покине свою посаду, сказав начальник ОДА.

Також на період службового розслідування Атаманюк відсторонений від виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, першу заступника голови Чернівецької ОДА Олену Атаманюк звинуватили до неповаги до її колеги, ветерана бойових дій та снайпера ССО Валерія Вівчарука. У мережі з’явився скріншот нібито зі словами Атаманюка на адресу Вівчарука, що він нібито "їй не рівня".

Сама Атаманюк назвала картинку фейковою та заявила про те, що проти неї кілька тижнів йде інформаційна атака. Вона додала, що шанує військових, які захищають Україну.

Як повідомлялося раніше, водій маршрутки у Києві нахамив військовослужбовиці з контузією. Пізніше стало відомо, що його відсторонили від роботи.