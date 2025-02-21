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После скандала ушел в отставку по состоянию здоровья: где сейчас и как выглядит экс-министр обороны Андрей Таран

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас бывший министр обороны Украины Андрей Таран
Где сейчас бывший министр обороны Украины Андрей Таран. Фото Коллаж "Телеграфа"

Таран всю жизнь работал в государственных структурах военного направления

Военный и государственный деятель Андрей Таран хорошо известен украинцам как бывший министр обороны. Он говорил о том, что украинскую армию невозможно приблизить к стандартам НАТО, однако подчеркивал важность сотрудничества с Альянсом. Впоследствии Таран окончил военную службу по возрасту. А в 2021 году мужчина говорил о том, что Украина откажется от "тотальной милитаризации".

"Телеграф" расскажет больше о деятельности генерал-лейтенанта в отставке, и чем он занимается сейчас.

Что известно об Андрее Таран

Будущий военный родился в 1955 году во Франкфурте-на-Одере Германии. Его отец был военным, поэтому Андрей пошел по его стопам. Учился в Киевском артиллерийском училище и Военной академии ПВО Сухопутных войск. Таран проходил военную службу в Вооруженных Силах СССР.

У мужчины также была переподготовка на дипломатическую службу в Институте международных отношений. А затем изучал "стратегию национальных ресурсов" в Национальном университете обороны США в Вашингтоне.

В начале 90-х Андрей был на военной службе в Центральном аппарате Минобороны. Впоследствии перевелся в Главное управление разведки Минобороны. В течение 2 лет мужчина работал в центре стратегического планирования и анализа в СНБО.

Андрей Таран что известно
Андрей Таран работал в Минобороны и СНБО еще в 90-х, фото mil.in.ua

В течение 5 лет Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. В 2005 году чиновник руководил управлением в Минобороны, а через 3 года стал заместителем руководителя ГУР МО.

С 2011 по 2014 год Таран работал представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН. В 2015 году мужчина получил звание генерал-лейтенанта и стал первым заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Андрей Таран военная карьера
Таран стал генерал-лейтенантом, фото партии "Сила и честь"

В этот период Таран также работал в рабочей подгруппе по безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске. Вскоре он был избран представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе. Организация занималась урегулированием войны, начатой Россией на Востоке Украины.

Тогда СНБО сообщил, что Таран был уволен с должности главы украинской стороны СЦКК из-за подозрения в госизмене. Позже выяснилось, что страницу СНБО сломали, вероятно, российские спецслужбы, чтобы скомпрометировать Тарана.

Андрей Таран скандалы
Таран пытались скомпрометировать российские спецслужбы, фото из сети

В 2016 году Таран был уволен с военной службы в запас из-за "предельного возраста генеральской службы". Через 3 года он руководил избирательным штабом кандидата в президенты Игоря Смешко. Также Андрей пытался попасть в парламент в 2019 году от партии "Сила и честь", но не получилось.

В 2020 году Таран был назначен министром обороны Украины. Скандал вызвало заявление чиновника о том, что адаптировать ВСУ к стандартам НАТО невозможно. В то же время, чиновник отменил соответствующий указ.

Таран заявление о НАТО
Таран говорил, что невозможно установить стандарты НАТО в ВСУ, фото из сети

В том же году Таран наградил скандального мэра Кривого Рога Юрия Вилкула медалью "За содействие Вооруженным силам Украины". Это вызвало возмущение, ведь Вилкул говорил участникам АТО: "Это вы подожгли Донбасс, вы захватывали все. Это вы сепаратисты, а мы здесь держим удар". Кроме этого, Таран обвинялся в срыве государственных оборонных заказов в течение 2020-2021 годов.

Где сейчас Андрей Таран

В 2021 году Таран подал в отставку с должности министра обороны. Причиной называли состояние здоровья генерала. В мае 2022 года мужчину назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словении. На этой должности работал над поддержкой Словенией Украины в войне с российскими оккупантами.

Андрей Таран сейчас
Таран был послом Украины в Словении, фото МИД Украины

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Тарана с должности посла Украины в Словении. Генерал-лейтенант не ведет страницы в соцсетях, так что невозможно узнать, как он сейчас живет.

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#Карьера #Андрей Таран #ВСУ