"Не ровня": заместительница главы Черновицкой ОГА попала в скандал с оскорблением военного

Чиновница пожаловалась на "травлю"

Первую заместительницу главы Черновецкой ОГА Алену Атаманюк обвинили к неуважению к ее коллеге, ветерану боевых действий и снайперу ССО Валерию Вивчаруку. Сама чиновница это отрицает.

Историей поделился военнослужащий Вальтер Шеффер в Facebook. По его словам, Атаманюк якобы заявила, что Вивчарук "ей не ровня" и отказалась сидеть рядом с ним.

"Представьте этот уровень пренебрежения к военному, участнику боевых действий, бывшему снайперу ССО! Мы и так часто сталкиваемся с хамством от гражданских по отношению к военным, но здесь речь идет о госслужащем. Если чиновник позволяет себе так вести себя, о каком уважении к ветеранам может идти речь? Это еще не закончилась война. Представьте, что будет дальше", — написал Шеффер.

Он также прикрепил к сообщению скриншот переписки, на которой виден комментарий Атаманюк.

Атаманюк назвала картинку фейковой, а также сообщила о том, что против нее несколько недель идет информационная атака.

"Не знаю, кто и для чего запустил именно этот фейк, но понимаю, что точно не по благим намерениям ни ко мне, ни к нашей совместной работе", — написала она.

Как сообщалось ранее, водитель маршрутки в Киеве нахамил военнослужащей с контузией. Позже стало известно, что его отстранили от работы, сейчас проводится расследование.