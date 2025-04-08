Для аспирантов в Украине обновили условия поступления и обучения: что изменилось

Теперь будет обязательный экзамен для всех

Кабинет министров Украины обновляет правила поступления и обучения на аспирантуре. Правительство поддержало изменения в Порядке подготовки аспирантов и докторантов, чтобы повысить качество обучения.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале 8 апреля объяснил, что будут означать изменения. По его словам, для всех будет обязательный экзамен по иностранному языку при поступлении.

Кроме того, отменяется норма, которая позволяла не сдавать вступительный экзамен по иностранному языку, если у поступающего был международный сертификат (TOEFL, IELTS, Cambridge и т.п.). Впредь сдавать экзамен будут все, несмотря на наличие сертификатов.

Какие еще будут изменения

На 3-м году аспирантуры обязательно будет состоять государственный зачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей. Его проведут с использованием технологий внешнего независимого оценивания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что студентов могут отчислять из высших учебных заведений, если они отказались или не сдали экзамен по базовой военной подготовке.