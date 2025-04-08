Дева Мария из "Симпсонов" возмутила поляков. Подробности безобразной реставрации в Польше (фото)
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Реставрацию делали неофициально
В Польше разразился скандал из-за статуи Девы Марии, которую неудачно отреставрировали неизвестные. Горожане небольшого поселка возмущены новым видом божественной фигуры, теперь напоминающей персонажа из "Симпсонов".
Об этом пишет The Mirror. Отмечается, что инцидент произошел в Стушонке, деревне в Силезии, на юге Польши.
Статую Пресвятой Матери и Иисуса поляки чествовали не менее 200 лет, но после реставрации она не напоминает привычные людям черты Девы Марии. Местные требуют исправить ситуацию, ведь вид у статуи ужасный.
На фото видно, что реконструкция выполнена удивительно неудачно, ведь утонченные черты Девы Марии превратились в карикатуру с беззубым ртом. Известно, что святыня была построена еще в 1820 году. До реконструкции Дева Мария была "высокой и стройной", но теперь Божья Матерь и Иисус выглядят бестолково с опухшим лицом, руками и беззубыми улыбками.
Религиозные жители села, насчитывающего 2300 человек, возмущены такими изменениями. И как оказалось, реставрация была сделана неофициально неизвестными людьми, вероятно, как акт вандализма. Но местные власти пообещали официально отремонтировать святыню и исправить безобразие.
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