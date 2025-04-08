Почему у военного в "Резерв+" пишет "не военнообязанный"

Юристы объяснили, должно ли так быть

У военнослужащих может появиться статус "не военнообязанный" или "снят с учета" в приложении "Резерв+". Это порождает мифы о якобы незаконной мобилизации или основаниях для немедленного увольнения со службы.

Однако, как отмечают юристы компании "Inseinin", такая информация — не ошибка и имеет законное объяснение. Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", все военнообязанные, уже призванные на службу, автоматически снимаются с воинского учета в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Что это значит на практике

После мобилизации и издания соответствующего приказа начальником ТЦК гражданин перестает учитываться как военнообязанный. В течение всего времени службы он не состоит на учете в районном ТЦК – это нормальная и предусмотренная законом процедура.

Почему в "Резерв+" пишет "не военнообязанный"

Как объясняют юристы, "Резерв+" синхронизируется с реестрами ТЦК. После мобилизации военный исключается из этого учета и приложение и фиксирует соответствующий статус. Это не означает незаконность службы, а лишь указывает на то, что учетные функции теперь возложены на другие структуры.

Пример из "Резерв+"

Какое приложение использовать военнослужащим

Для мобилизованных и контрактников предусмотрено отдельное государственное приложение — "Армия+", а не Резерв+. Именно в нем доступна актуальная информация о статусе, службе, начислении и т.д.

Что происходит после увольнения со службы

После увольнения военнослужащие обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и встать на учет повторно. Только тогда они снова приобретают статус военнообязанных.

Специалисты подчеркивают, что информация в приложении "Резерв+" о статусе "не военнообязанный" не является основанием для обжалования мобилизации или требования об увольнении со службы. Это нормальная юридическая процедура, подтверждающая, что лицо уже проходит военную службу, а значит, не должно находиться на учете в ТЦК во время этого периода.

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