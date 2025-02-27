Только в редких случаях. Когда представители ТЦК и полиции могут зайти на частную территорию

По закону, без разрешения хозяина никто не может зайти на его территорию

Представители ТЦК и СП могут раздавать повестки военнообязанным в любом месте. В частности, вправе вручать повестки по месту жительства граждан.

Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины о ведении воинского учета. Об этом рассказывают юристы Бесплатной юридической помощи, передают Факты ICTV.

По словам юристов, территориальные центры комплектования имеют право оповещать военнообязанных по месту их проживания, лично вручая повестки под подпись. Это означает, что представители ТЦК или уполномоченные лица могут прийти по вашему адресу и передать повестку. Однако они не имеют права заходить в ваше жилье или на частную территорию без вашего согласия.

Согласно ст. 233 Уголовного процессуального кодекса (УПК), проникновение в жилище или другое владение лица возможно только при добровольном согласии собственника или на основании решения суда.

"Жилищем лица считается любое помещение, которое находится в его постоянном или временном распоряжении, независимо от целевого назначения и УПК, правового статуса. Главный признак такого помещения — возможность постоянного или временного проживания в нем физических лиц", — отмечают юристы.

В этой статье также упоминается понятие "другое владение лица", включающее транспортные средства, земельные участки, гаражи, а также любые другие здания или помещения, используемые для жилых, служебных, хозяйственных, производственных или иных нужд и находящихся в собственности или пользовании лица.

Таким образом, согласно положениям Уголовного процессуального кодекса, представители ТЦК не имеют права заходить на территорию частного дома , дачи или хозяйственных сооружений без разрешения проживающего там военнообязанного.

Когда полиция может зайти без решения суда

Полиция имеет право проникнуть в жилье или другое владение только в неотложных случаях, в частности:

для спасения людей или имущества во время чрезвычайной ситуации;

в случае преследования подозреваемого в преступлении;

для прекращения преступления, угрожающего жизни людей в помещении.

Если правоохранители вошли в жилье без решения суда, они обязаны составить соответствующий протокол.

Где могут вручать повестки и проверять документы

Кроме места жительства военнообязанные могут получить повестку:

на работе или месте обучения;

в общественных местах (парки, ТРЦ, вокзалы и т.п.);

на блокпостах и при проверке документов.

Отметим, что законом не предусмотрено, где представителям ТЦК и полиции запрещается проводить оповещение граждан.

Ранее "Телеграф" писал, где и какие повестки будут вручать украинцам в марте. Вызвать в ТЦК могут по разным причинам.