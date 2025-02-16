Убегает из оккупации: море в Мариуполе и Кирилловке сильно отступило (видео)

Украинцы выразили свое мнение

На третий год полномасштабной войны во временно оккупированных курортных городах Украины зимой обмелело Азоваское море. Речь идет за Кирилловку и Мариуполь.

Местные жители делятся кадрами, как сейчас смотрятся самые популярные курорты. Один из пользователей в Тик Ток записал видео и подписал, что "Ушло море Мариуполь".

На опубликованном видео заметно, что вместо воды, которая должна быть человек легко ходит по песку, который перемешался с водой. Несмотря на солнечную погоду, пляжи опустошены.

Позже он опубликовал другое видео, где заметно, что вода снова вернулась, там гуляют люди. Скорее всего, воды прибыло не очень много.

Украинцы успели отреагировать на это. Они написали свое мнение.

В частности, люди писали, что от России даже море убегает. Кто-то предположил, что вода вернется, когда Мариуполь вернут Украину. Другие обратили внимание, что разбиты окна и дома. Люди также писали, что даже природа не желает видеть россиян.

Украинцы предполагают, что такое явление может быть перед цунами.

Не лучше ситуация и во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области. Самый популярный курорт не только для украинцев тоже теряет море. Там видно, что вода значительно отошла.

Некоторые пользователи сети пишут, что это происходит не только в Украине. От такого явления страдают и другие страны — Египет, Турция, Греция, Испания.

Еще на одном видео, которое публикует местный житель, также видно, что ушла вода. Он говорит, будто остров стоит сейчас на суше. Жители Мариуполя пишут, что это Зеленый остров.

Свое название он получил через камыши и водоросли, частично покрывающие его территорию. Расположен остров в Азовском море. А добраться туда можно пешком по воде. Вокруг острова мель – море здесь неглубокое. Но если раньше можно было добраться по воде пешком, то сейчас там нет воды.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупированную Кирилловку накрыло необычное явление. Мы показали, как выглядит популярный курорт в феврале.