Счет идет на триллионы: сколько ущерба россияне нанесли украинской экологии

Атаки террористов влияют не только на людей и инфраструктуру

Российское вторжение нанесло украинской экологии ущерб на огромную сумму. Она исчисляется не менее, чем в 2,4 триллиона гривен и будет только расти во время дальнейших боевых действий против российских захватчиков.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире Национального телемарафона. По его словам, по состоянию на апрель зафиксировано не менее 4200 преступлений российских террористов против окружающей среды.

Стрелец напомнил, что удары по энергетике влияют не только на инфраструктуру и людей, но и состояние окружающей среды. А уничтожение российскими террористами Каховской ГЭС – вообще экологический теракт.

"Что касается ударов по энергетике, то это не только влияние на инфраструктуру и жизнь людей. Это горение, это выбросы, это отходы разрушения, это большое количество того, что влияет на нашу окружающую среду… Когда произошел теракт на Каховской ГЭС, министерство обратилось к экспертам "Юнеп" — это организация ООН, которая занимается именно окружающей средой. Они дали нам более 20 экспертов из более чем 20 стран мира. Там уже была попытка посчитать потери экосистемных услуг. Цифры были более 15 млн долларов", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Основным мотивом для этого могло стать желание захватчиков сорвать наступление ВСУ. Такие действия, в свою очередь, привели к настоящей катастрофе, поскольку после подрыва были полностью затоплены более тысячи жилых домов в 80 населенных пунктах Херсонской области. В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

Напомним, ранее мы писали о том, как подрыв Каховской ГЭС сказался на контрнаступлении ВСУ.