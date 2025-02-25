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Раздутые скулы и другой вырез глаз: как выглядит Жанна Агузарова после пластики

Автор
Виктория Козар
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Автор
Жанна Агузарова до и после пластики
Жанна Агузарова до и после пластики. Фото Коллаж "Телеграфа"

Певица изменилась до неузнаваемости

Жанна Агузарова — известная российская исполнительница, которая была вокалисткой группы "Браво". Суперхитом коллектива стал трек "Желтые ботинки". Со временем певица начала сольную карьеру. А вот в последние годы артистка совершила несколько пластических операций.

Агузарова стала известна благодаря участию в группе "Браво". Толчком к продвижению карьеры было представление коллектива Аллой Пугачевой в проекте "Музыкальный ринг". Впоследствии группа выступила на "Рок-панораме-86" и начала гастролировать по странам СССР. В частности, Агузарова исполняла трек "Верю я" в поддержку жертв Чернобыля.

Жанна Агузарова в молодости
Жанна Агузарова в молодости, фото из сети

Самыми успешными треками "Браво" стали "Желтые ботинки", "Чудесная страна", "Старый отель", "Будь со мной". В конце 80-х годов Жанна решила начать сольную карьеру. Одно время Агузарова жила в США, где выступала в ресторане для эмигрантов "Националь". Однако она часто импровизировала, что не нравилось руководству. Также в Америке певица подрабатывала водителем в Международном центре известных людей и диджеем.

Жанна Агузарова "Желтые ботинки"
Известной песней в исполнении Агузаровой стала "Жёлтые ботинки", фото из сети
Жанна Агузарова — "Желтые ботинки"

В 1996 году артистка вернулась в Россию. Она появлялась в предвыборной акции Бориса Ельцина "Голосуй или проиграешь". Впоследствии артистка снялась в телемюзикле "Старые песни о главном". В общем исполнительница отличалась эпатажным поведением на сцене. Она часто импровизировала, надевала странные наряды и делала смелые прически. Она также говорила, что имеет связь с марсианами.

Певица Жанна Агузарова
Агузарова отличалась эпатажными образами, фото из сети

Так, в конце 90-х — начале 2000-х Агузарова выпустила еще несколько альбомов: "Марсианка", "Браво, Жанна!", The Best, Back 2 future, "Счастье придёт". С этого времени певица не создавала новых альбомов. Она выходила на сцену со старыми, хорошо известными аудитории треками.

В 2020 году поклонники обратили внимание на внешность артистки. Они заметили, что у певицы изменился разрез глаз, увеличились губы, а также стали заметными скулы. Очевидно, Агузарова решилась на пластические операции, чтобы поддерживать молодой вид. В то же время ее внешность существенно изменилась, и артистка перестала быть похожей на себя.

Жанна Агузарова после пластики
Агузарова делала пластику, фото из сети
Жанна Агузарова после пластики
Агузарова сильно изменилась, фото из сети
Жанна Агузарова сейчас
Агузарова сейчас, фото из сети

Сейчас Агузарова продолжает появляться на сцене. В 2024 году она пришла на церемонию музыкальной премии "МУЗ ТВ", где выиграла в номинации "Легенда вне времени". Впрочем, ее выступление было вырезано из эфира. Также исполнительница представляла отрывок новой песни в подземном переходе. А вот о войне артистка молчит. С момента полномасштабного вторжения она не делала заявлений о войне России против Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла известная певица из 2000-х Лада Дэнс. Она очень изменила свою внешность.

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