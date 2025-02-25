Раздутые скулы и другой вырез глаз: как выглядит Жанна Агузарова после пластики

Певица изменилась до неузнаваемости

Жанна Агузарова — известная российская исполнительница, которая была вокалисткой группы "Браво". Суперхитом коллектива стал трек "Желтые ботинки". Со временем певица начала сольную карьеру. А вот в последние годы артистка совершила несколько пластических операций.

Агузарова стала известна благодаря участию в группе "Браво". Толчком к продвижению карьеры было представление коллектива Аллой Пугачевой в проекте "Музыкальный ринг". Впоследствии группа выступила на "Рок-панораме-86" и начала гастролировать по странам СССР. В частности, Агузарова исполняла трек "Верю я" в поддержку жертв Чернобыля.

Жанна Агузарова в молодости, фото из сети

Самыми успешными треками "Браво" стали "Желтые ботинки", "Чудесная страна", "Старый отель", "Будь со мной". В конце 80-х годов Жанна решила начать сольную карьеру. Одно время Агузарова жила в США, где выступала в ресторане для эмигрантов "Националь". Однако она часто импровизировала, что не нравилось руководству. Также в Америке певица подрабатывала водителем в Международном центре известных людей и диджеем.

Известной песней в исполнении Агузаровой стала "Жёлтые ботинки", фото из сети

Жанна Агузарова — "Желтые ботинки"

В 1996 году артистка вернулась в Россию. Она появлялась в предвыборной акции Бориса Ельцина "Голосуй или проиграешь". Впоследствии артистка снялась в телемюзикле "Старые песни о главном". В общем исполнительница отличалась эпатажным поведением на сцене. Она часто импровизировала, надевала странные наряды и делала смелые прически. Она также говорила, что имеет связь с марсианами.

Агузарова отличалась эпатажными образами, фото из сети

Так, в конце 90-х — начале 2000-х Агузарова выпустила еще несколько альбомов: "Марсианка", "Браво, Жанна!", The Best, Back 2 future, "Счастье придёт". С этого времени певица не создавала новых альбомов. Она выходила на сцену со старыми, хорошо известными аудитории треками.

В 2020 году поклонники обратили внимание на внешность артистки. Они заметили, что у певицы изменился разрез глаз, увеличились губы, а также стали заметными скулы. Очевидно, Агузарова решилась на пластические операции, чтобы поддерживать молодой вид. В то же время ее внешность существенно изменилась, и артистка перестала быть похожей на себя.

Агузарова делала пластику, фото из сети

Агузарова сильно изменилась, фото из сети

Агузарова сейчас, фото из сети

Сейчас Агузарова продолжает появляться на сцене. В 2024 году она пришла на церемонию музыкальной премии "МУЗ ТВ", где выиграла в номинации "Легенда вне времени". Впрочем, ее выступление было вырезано из эфира. Также исполнительница представляла отрывок новой песни в подземном переходе. А вот о войне артистка молчит. С момента полномасштабного вторжения она не делала заявлений о войне России против Украины.

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