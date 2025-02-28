Последнюю ведьму в Галичине сожгли чуть менее 200 лет назад: темная страница украинской истории

Историки раскрыли уникальные детали судебных процессов во Львове и других регионах Галиции, которые демонстрируют, как страх, предрассудки и жажда наживы создали систему преследования невинных людей

Охота на ведьм, охватившая Европу в Средневековье, не обошла и украинские земли. В Галиции, как и в других регионах Европы, женщин и мужчин обвиняли в колдовстве и подвергали казням.

Последнюю "ведьму" в Галиции сожгли около 200 лет назад, как свидетельствуют исторические источники. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Львовские манускрипты и судебные дела

Благодаря давним львовским манускриптам, ученые смогли раскрыть новые детали судебных дел против ведьм почти 400 лет назад. Историк Николай Бандривский, глава Археологической комиссии Научного общества имени Шевченко, рассказал об этих открытиях. Во Львове женщины обвинялись в магических действиях и вызове злых духов. Одним из самых известных дел является сожжение трех женщин в 1634 году, о котором свидетельствует труд Симеона Лехаци. Есть запись, что в ту осень трех львовянок — Еву Гринбарку, Доротею Смиличку и Еву Питлиху обвиними в том, что они своими магическими действиями привели к смерти других лиц. И этих женщин арестовали и посадили в городскую тюрьму.

"...И снова в 1083 году армянского летоисчисления (т.е. 1634 года — М.Б.), 12 октября во Львове поймали трех ведьм и разложив за городом большой костер, сожгли их. Три дня во Львове не рассеивался смущенный дым от их сожжения..."

Охота на ведьм была прибыльным делом. Доносчик получал часть имущества своей жертвы, а судьи и палачи — высокую плату. Это создало систему, в которой преследование ведьм явилось способом получения материальной выгоды.

Последние ведьмы Галиции

Секретарь комиссии НТШ Владимир Гнатюк в своем труде "Купанье и сожение ведьм в Галичине" (1912) описал случаи сожжения ведьм на территории современных Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Последнюю ведьму в Галиции сожгли возле села Микуличин возле Яремче в 1827 году.

Сожжение "упырей" во время холеры

Во время эпидемии холеры 1821 в селе Нагуевичи (сегодня Дрогобычского района) жители сожгли нескольких человек, которых считали упырями. Это трагическое событие не остановило эпидемию, а организаторы были позже привлечены к ответственности. По свидетельствам очевидцев, некоторые из тех, кого обвиняли в вампирстве, смогли освободиться и скрыться во время сожжения.

Гуцульщина и ведьмы

В Гуцульщине также происходили сожжения ведьм. В селе Верхний Березов в Косовщине существовало место, которое называли "пожарище", где сжигали мертвых "упырей". В селе Головы возле Косово жители обвиняли старую женщину Кашулю в похищении дождя во время засухи и пытались сжечь ее, но спас тот же дождь, который внезапно пошел. Эта история показывает, как страх и предрассудки приводили к жестоким действиям против тех, кого считали ведьмами или упырями.

Львовские процессы

Во Львове процессы по сравнению с ведьмами происходили чаще в XVII веке. Одним из самых известных случаев дело против Екатерины Рыбярки, которую обвиняли в очаровании с помощью волшебного порошка. Суд решил подвергнуть ее пыткам, чтобы она призналась в преступлении.

Эти истории свидетельствуют о трагических страницах истории Галиции, где страх и предрассудки приводили к жестоким действиям против тех, кого считали иными. Правда, в Украине смертная казнь за ведьмовство применялась редко, преимущественно посредством сожжения или обезглавливания как милосердной формы смертной казни.

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