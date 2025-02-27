За какие нарушения воинского учета могут оштрафовать или дать срок

Есть два вида ответственности за такие нарушения

В Украине действуют четкие правила ведения воинского учета, и их нарушение может привести к значительным штрафам или даже уголовной ответственности. Во избежание проблем важно знать, какие действия считаются нарушениями, санкции предусмотрены за них и как исправить ситуацию в случае ошибки.

Юристы рассказали, какие бывают нарушения воинского учета. К ним относятся:

непостановка на воинский учет – граждане, достигшие соответствующего возраста, но не вставшие на учет в ТЦК и СП по месту жительства;

– граждане, достигшие соответствующего возраста, но не вставшие на учет в ТЦК и СП по месту жительства; несвоевременное обновление данных – изменение места жительства, работы, семейного положения или других важных данных без уведомления ТЦК и СП по месту учета;

– изменение места жительства, работы, семейного положения или других важных данных без уведомления ТЦК и СП по месту учета; уклонение от прохождения медицинского осмотра – невыполнение требований по прохождению медкомиссии во время призыва или мобилизации;

– невыполнение требований по прохождению медкомиссии во время призыва или мобилизации; неисполнение обязанностей работодателем – предприятия и учреждения обязаны вести учет военнообязанных работников и своевременно представлять соответствующую отчетность;

– предприятия и учреждения обязаны вести учет военнообязанных работников и своевременно представлять соответствующую отчетность; уклонение от военного призыва или мобилизации – умышленное избегание военной службы путем подделки документов, незаконного выезда за границу и т.д.

Ответственность за нарушение

Нарушение воинского учета может влечь как административную, так и уголовную ответственность.

Административная ответственность – штрафы от 17 000 до 25 500 гривен согласно ст. 210-1 КУоАП.

Уголовная ответственность:

ст. 335 УК – уклонение от призыва на срочную службу до 3 лет лишения свободы;

ст. 336 УК – уклонение от мобилизации от 3 до 5 лет лишения свободы;

ст. 337 УК – уклонение от военного учета или специальных сборов штраф или исправительные работы до 2 лет.

Как избежать нарушений

Юристы отмечают, чтобы избежать ответственности, следует:

своевременно становиться на воинский учет и обновлять свои данные;

выполнять все требования территориальных центров комплектования;

работодателям должным образом вести учет военнообязанных работников.

"Как исправить (убрать) нарушение правил воинского учета: для этого лицо нарушителя должно доказать отсутствие у него указанных нарушений, или быть привлеченным к ответственности в виде наложения административного штрафа с последующей его оплатой (квитанция как доказательство — предоставляется)", — добавляют правоведы.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут снять с воинского учета во время войны. Гражданин должен лично обратиться в ТЦК.