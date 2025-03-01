Стал известен распорядок дня Зеленского в Лондоне: встретится с премьером Британии и не только
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У главы государства намечен ряд встреч
Президент Украины Владимир Зеленский находится в Лондоне, где собирается встретиться с премьером Великобритании Киром Стармером. Также он проведет встречу с королем Чарльзом III.
Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает РБК-Украина. По его словам, президент Украины также проведет встречи с рядом европейских лидеров.
"Да, мы в Лондоне, сегодня в 17:15 по местному времени (19:15 по Киеву) будет встреча со Стармером. Завтра еще ряд двусторонних встреч, в частности с Королем Чарльзом III и собственно встреча европейских лидеров по поддержке Украины", — сказал Никифоров.
Как сообщалось ранее, Зеленский накануне находился в США, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Разговор не задался и обернулся громким спором из-за вопроса гарантий безопасности для Украины.
Европейские лидеры после этого в большинстве своем поддержали Зеленского. В их числе и Стармер, который через пресс-службу передал, что Британия "непреклонна в поддержке справедливого и длительного мира, обеспечивающего суверенитет и безопасность Украины".