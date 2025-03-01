Самолет Зеленского приземлился в Великобритании – что на повестке дня?

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Соединенные Штаты после напряженной встречи с американским лидером Дональдом Трампом и прибыл в Великобританию. Его самолет приземлился в аэропорту Станстед, после чего президентский кортеж отправился в направлении Лондона.

По сообщениям BBC, самолет украинского президента встречала большая колонна с авто, свидетельствующая о высокой важности этого визита для британской стороны.

Визит Зеленского в Великобританию связан с большим саммитом по безопасности Украины и Европы, который инициировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы военной поддержки Украины, санкций против России и дальнейшего сотрудничества в сфере обороны.

Перед вылетом в Великобританию Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, подчеркнув свою поддержку Украине на фоне дипломатического скандала в Вашингтоне. Как известно, во время встречи с Трампом стороны не смогли прийти к согласию относительно дальнейшей военной помощи Киеву, что вызвало напряжение в отношениях между двумя странами.

Теперь внимание международного сообщества приковано к Лондону, где Зеленский попытается заручиться поддержкой Великобритании и европейских партнеров в критический момент для Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа имела интересный, но малозаметный момент, на который обратили внимание в Украине. Он указывает на то, что попытки унизить Зеленского были запланированы заранее.