На постаменте – бронзовая Толкунова обнимает березу: как выглядит могила артистки в Москве

Певица 20 лет боролась с раком мозга

Когда Валентина Толкунова выходила на сцену, зал замирал. Ее песни "Спят уставлые игрушки", "Мой милый, если бы не было войны" помнят и сейчас. Советская и российская исполнительница была известна и в Украине. Она 20 лет боролась с раком, как и Анна Самохина, но он все же победил.

Она часто выступала на украинских сценах, сотрудничала с украинскими авторами, а такие ее песни, как "Серебряные свадьбы", "Стою на полустаночке" и "Я не могу иначе", были хорошо известны и в нашей стране. "Телеграф" решил вспомнить, где похоронена Валентина Толкунова и как выглядит ее могила.

Популярность Валентины Толкуновой

Будущая народная артистка РСФСР родилась 12 июля 1946 года в русском городе Армавир. Ее музыкальный талант проявился еще с детства, а профессиональный путь начался после поступления в Московский институт культуры. Большой прорыв в ее карьере произошел в 1972 году после исполнения песни "Ах, Наташа", принесшей ей всеобщее признание.

Ее репертуар состоял преимущественно из лирических, душевных песен, рассказывающих о любви, семье и т.д. Она часто приезжала с концертами в украинские города и была популярна в 1980-1990-х годах.

Последние годы жизни и причина смерти

В 2000-х годах Толкунова продолжала активно выступать, невзирая на проблемы со здоровьем. У нее диагностировали рак мозга, но она не остановилась и до последнего выходила на сцену.

Последний концерт прошел в 16 февраля 2010 года в городе Могилев. Именно во время него Валентине стало плохо. Ее госпитализировали. В больнице ее посетил Лев Лещенко, а потом она пригласила священника. Прямо в палате он совершил собор. 22 марта 2010 года артистка скончалась в больнице в Москве.

Где похоронена и как выглядит могила

Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Могила Толкуновой украшена элегантным памятником, на котором высечены даты ее жизни. На постаменте в виде лиры изображена сама артистка из темного камня, обнимающая березу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила звезды "Кавказской пленницы" Вицина. Многим зрителям он запомнился по роли Труса, хотя снялся он в более чем 100 фильмах.