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На постаменте – бронзовая Толкунова обнимает березу: как выглядит могила артистки в Москве

Автор
Наталья Дума
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Валентина Толкунова скончалась в 64 года
Валентина Толкунова скончалась в 64 года. Фото Колаж Телеграфу

Певица 20 лет боролась с раком мозга

Когда Валентина Толкунова выходила на сцену, зал замирал. Ее песни "Спят уставлые игрушки", "Мой милый, если бы не было войны" помнят и сейчас. Советская и российская исполнительница была известна и в Украине. Она 20 лет боролась с раком, как и Анна Самохина, но он все же победил.

Она часто выступала на украинских сценах, сотрудничала с украинскими авторами, а такие ее песни, как "Серебряные свадьбы", "Стою на полустаночке" и "Я не могу иначе", были хорошо известны и в нашей стране. "Телеграф" решил вспомнить, где похоронена Валентина Толкунова и как выглядит ее могила.

Популярность Валентины Толкуновой

Будущая народная артистка РСФСР родилась 12 июля 1946 года в русском городе Армавир. Ее музыкальный талант проявился еще с детства, а профессиональный путь начался после поступления в Московский институт культуры. Большой прорыв в ее карьере произошел в 1972 году после исполнения песни "Ах, Наташа", принесшей ей всеобщее признание.

Валентина Толкунова

Ее репертуар состоял преимущественно из лирических, душевных песен, рассказывающих о любви, семье и т.д. Она часто приезжала с концертами в украинские города и была популярна в 1980-1990-х годах.

Последние годы жизни и причина смерти

В 2000-х годах Толкунова продолжала активно выступать, невзирая на проблемы со здоровьем. У нее диагностировали рак мозга, но она не остановилась и до последнего выходила на сцену.

Валентина Толкунова

Последний концерт прошел в 16 февраля 2010 года в городе Могилев. Именно во время него Валентине стало плохо. Ее госпитализировали. В больнице ее посетил Лев Лещенко, а потом она пригласила священника. Прямо в палате он совершил собор. 22 марта 2010 года артистка скончалась в больнице в Москве.

Где похоронена и как выглядит могила

Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Могила Толкуновой украшена элегантным памятником, на котором высечены даты ее жизни. На постаменте в виде лиры изображена сама артистка из темного камня, обнимающая березу.

Валентина Толкунова могила
Валентина Толкунова могила
Валентина Толкунова могила

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила звезды "Кавказской пленницы" Вицина. Многим зрителям он запомнился по роли Труса, хотя снялся он в более чем 100 фильмах.

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#Могила #Народная артистка