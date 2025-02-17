Тушат уже четвертые сутки. Как выглядит Чернобыльская АЭС после атаки россиян 14 февраля (фото, видео)

Российский беспилотник летел так низко, что его было тяжело обнаружить

Спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать последствия удара российского беспилотника по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В настоящее время три группы верхолазов работают над раскрыванием поврежденных конструкций и гашением трех ячеек тления в утеплителе кровли.

Специалисты с помощью дрона с тепловизором постоянно отслеживают ситуацию и состояние воздуха на объекте. Радиационный фон на промышленной площадке ЧАЭС остается в пределах допустимых значений. В ГСЧС показали фото и видео ликвидации инцидента.

Напомним, что в ночь на 14 февраля российский дрон-камикадзе попал в укрытие над четвертым энергоблоком станции. Удар повредил защитное сооружение, сдерживающее радиационное излучение. Спасатели сразу приступили к тушению пожара на месте попадания.

Российские войска целенаправленно направляют беспилотников в район Чернобыльской атомной электростанции. Армия Российской Федерации испытывает разные высоты полета дронов-камикадзе, пытаясь совершать атаки на максимально низкой высоте, чтобы их нельзя было обнаружить.

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