Масштабный сбой в Helsi: пользователи жалуются на невозможность записаться к врачу

Пользователи жалуются на невозможность записаться к врачу

Масштабный сбой произошел сегодня, 3 марта, в системе Helsi. Пользователи медицинской онлайн-платформы не смогли авторизоваться и записаться на прием к врачу ни через веб-сайт, ни через мобильное приложение.

В частности, на главной странице Helsi размещена информация о проведении обновления.

"Обычно это занимает менее 15 минут, но пока вы ждете — можете скачать приложение Helsi", — говорится в сообщении.

Однако даже через 30 минут картинка не меняется. Приложение Helsi выдает сообщение, что сейчас производятся технические работы.

По данным пользователей, с приложением Health24 также у части пользователей возникли проблемы.

Helsi не предоставила официальных комментариев относительно причин сбоя и сроков его устранения. На официальных каналах и сайте Минздрава также отсутствует информация о сбое.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснил, почему записаться к семейному врачу стало сложнее и кто имеет право на безвозмездную медицинскую помощь.