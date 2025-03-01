Исключают ли из воинского учета мужчин с болезнью мочевого пузыря

Определяет статус пригодности военно-врачебная комиссия

Получить отсрочку или быть исключенными из воинского учета могут мужчины, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. Закон определяет ряд патологий, которые делают невозможным прохождение военной службы, в частности серьезные нарушения функций почек, мочевыделительной и репродуктивной систем.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", решение о пригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК). В число заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения от службы, входят:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках ) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

— обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Это касается не только мужчин, но и военнообязанных женщин, которых также могут исключить из воинского учета при наличии серьезных заболеваний органов малого таза, в частности:

воспалительные болезни органов малого таза со значительными нарушениями функций – сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы;

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций — эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела шейки матки и т.д.

Как получить отсрочку

Чтобы освободиться от военной службы, недостаточно просто иметь диагноз. Важно подтвердить его соответствующей медицинской документацией и получить официальное заключение ВВК. Само решение комиссии определяет статус пригодности к службе.

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