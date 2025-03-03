Масштабний збій у Helsi: користувачі скаржаться на неможливість записатися до лікаря

Користувачі скаржаться на неможливість записатися до лікаря

Масштабний збій стався сьогодні, 3 березня в системі Helsi. Користувачі медичної онлайн-платформи не змогли авторизуватися та записатися на прийом до лікаря ні через веб-сайт, ні через мобільний додаток.

Зокрема, на головній сторінці Helsi розміщено інформацію про проведення оновлення.

"Зазвичай це займає менше 15 хвилин, але поки ви чекаєте — можете завантажити додаток Helsi", — йдеться у повідомленні.

Проте навіть через 30 хвилин картинка не змінюється. Додаток Helsi видає повідомлення, що наразі проводяться технічні роботи.

За даними користувачів, з додатком Health24 також у частини користувачів виникли проблеми.

Наразі Helsi не надала офіційних коментарів щодо причин збою та термінів його усунення. На офіційних каналах та сайті МОЗ також відсутня інформація щодо збою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснив, чому записатися до сімейного лікаря стало складніше та хто має право на безоплатну медичну допомогу