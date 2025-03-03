В ТЦК умер пригодный к мобилизации мужчина: что известно о трагическом случае в Кременчуге

Полиция установила, что меры физического воздействия к нему не применялись

Мужчина скончался в ТЦК Кременчуга 2 марта. Полиция не обнаружила каких-либо следов физического воздействия на него.

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook.

Около 10:20 полиция доставила военнообязанного гражданина 1977 года рождения в Кременчугский районный ТЦК и СП. После уточнения его военно-учетных данных, мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

По словам представителей ТЦК и СП, "в дальнейшем он остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр". Однако около 17:40 состояние здоровья мужчины резко ухудшилось — он побледнел и потерял сознание.

"Личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль", — сообщили в учреждении. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результатов, и в 18:30 была констатирована смерть гражданина.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа полиции. По предварительным результатам ее работы, нарушений в деятельности ТЦК и СП не обнаружено. "Меры физического воздействия не применялись, телесных повреждений у умершего гражданина нет", — отметили правоохранители. По данным медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Руководство ТЦК и СП назначило служебное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии. "Следственные действия продолжаются, призываем жителей воздержаться от домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения", — отметили представители ТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре разразился скандал из-за ночного визита ТЦК в квартиру.