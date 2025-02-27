Перевозил VIP-гостей? Над Украиной заметили загадочный частный самолет (карта)

В итоге самолет приземлился в Молдове

В небе над Украиной был зафиксирован загадочный самолет, который пролетел над Ивано-Франковской и Черновицкой областями. Речь идет о частном борте Phenom 300E.

Соответствующая информация появилась на сайте Flightradar24, который позволяет отслеживать фактически большинство самолетов, совершающих частные, чартерные и гражданские авиарейсы в режиме реального времени. Там указано, что странный полет был замечен 23 февраля и в итоге самолет совершил посадку в Кишеневе (Молдова).

Бизнес джет мог перевозить vip-гостей, поскольку этот борт активно используется для перелетов на отдых, vip путешествий, бизнес рейсов и характеризуется повышенной безопасностью, комфортом, надежностью.

Стоит добавить, что Phenom 300E считается самым быстрым и дальнобойным самолётом с одним пилотом. Его максимальная скорость составляет 988 км/ч, а дальность полёта — 3 723 км.

Phenom 300E. Фото: embraer.com

Важно отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в годовщину войны над Украиной могли пролететь самолеты из Москвы. Над западной Украиной было зафиксировано два борта – LMU616 и TK412.