Самолеты из Москвы пролетели над Украиной на годовщину войны? Что известно о загадочных рейсах (карта)

Один из них приземлился в Стамбуле

Над Украиной могли пролететь два пассажирских самолета, которые следуя из Москвы, нарушили закрытое воздушное пространство. Такое случается не в первый раз, ведь порталы регулярно фиксируют борта над разными областями.

По данным сайта Flightradar24, загадочный полет состоялся в понедельник, 24 февраля, на третью годовщину полномасштабного вторжения России. Над западной Украиной было зафиксировано два борта – LMU616 и TK412.

Самолет рейса TK412 В738 в 2:15 вылетел из Москвы и в 6:09 приземлился в Стамбуле. В течение трехчасового полета, по данным портала, борт мог нарушить воздушное пространство Украины и пролететь почти над Львом. Борт принадлежит Turkish Airlines, турецкой авиакомпании.

Второй борт А321 рейса LMU616 вылетел из Москвы в 3:04 утра, однако дата и место его приземления засекречены. Известно, что самолет принадлежит компании AlMasria Universal Airlines — египетская частная компания. Заметим, что по данным портала борта этой компании совершают внутренние рейсы в Каир.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. При этом мониторинговые сервисы уже неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими городами.

Причин этому может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбой в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активное использование РЭБ или проблемы обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пассажирский самолет из Москвы пролетел над Донбассом и залетел в Крым.