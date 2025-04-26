Долгое время не афишировали: где похоронен "виновник" аварии на ЧАЭС (видео)

Он был признан одним из главных виновников трагедии, но до последних дней отрицал свою ответственность

Ночью 26 апреля 1986 года произошла одна из самых разрушительных техногенных катастроф современности — авария на Чернобыльской АЭС. Разрушение четвертого энергоблока привело к беспрецедентному выбросу радиоактивных веществ, что потребовало масштабной эвакуации населения и привело к долгосрочным последствиям для экологии и здоровья людей региона.

Эта катастрофа заставила пересмотреть стандарты безопасности атомной энергетики во всем мире. Особое внимание после аварии было приковано к людям, находившимся на руководящих должностях во время инцидента.

Анатолий Дятлов: спорная роль в чернобыльских событиях

На момент аварии Анатолий Дятлов работал заместителем главного инженера по эксплуатации второго энергоблока. После расследования в 1987 году суд признал его одним из виновников катастрофы и приговорил к 10 годам заключения за нарушения правил безопасности на станции.

Примечательно, что сам Дятлов никогда не признавал личной вины. Он последовательно указывал на конструктивные недостатки реактора типа РБМК как на главную причину аварии. По его мнению, ответственность должны были нести создатели реактора — руководитель программы Анатолий Александров и главный конструктор Николай Доллежаль.

Из-за серьезных проблем со здоровьем, вызванных значительной дозой радиационного облучения, Дятлов был освобожден досрочно через четыре года заключения. Это произошло благодаря ходатайствам представителей научного сообщества.

Где похоронен Анатолий Дятлов

После освобождения он проходил лечение в специализированном ожоговом центре Мюнхена, однако последствия лучевой болезни продолжали прогрессировать. 13 декабря 1995 года Анатолий Дятлов скончался от сердечного приступа в возрасте 64 лет. Согласно информации, предоставленной его вдовой в документальном фильме "Чернобыль. Завещание", его могила находится на Лесном кладбище в Киеве.

Взрыв на ЧАЭС не просто унес жизни и изгнал сотни тысяч людей из родных домов – он изменил представление человечества о скрытых опасностях атомной энергии. И в эпицентре этой катастрофы навсегда останется противоречивая фигура Анатолия Дятлова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как начала работу первая атомная электростанция, которой была Чернобыльская АЭС. Параллельно со строительством станции в трех километрах от нее начали возводить город Припять.