Мобилизированного отправляют на "ноль" без подготовки? Что делать

Юристы рассказали, куда обращаться в таких ситуациях

В Украине бывают случаи, когда мобилизованных мужчин без опыта службы практически "с улицы" отправляют на передовую. Однако такие действия противоречат действующему законодательству, и солдаты имеют право их обжаловать.

Об этом рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Юристы объясняют, что согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", каждый мобилизованный должен пройти военную подготовку.

Это включает физические нагрузки, обучение тактике, огневой подготовке, инженерному обеспечению и т.д. Все, кто раньше не служил в Вооруженных Силах, должны быть направлены в учебные центры.

Эту норму подтверждает также постановление Кабинета Министров №560, прямо запрещающее направление на передовую без базовой общевойсковой подготовки.

Согласно приказу Министерства обороны №232 мобилизованных обязательно обеспечивают:

обувью;

специальной одеждой;

средствами защиты;

контейнерами и снаряжением для выполнения задач.

Если этого не происходит — это нарушение нормативов обеспечения, подчеркивают правоведы.

Что делать, если отправляют на передовую без подготовки

Юристы советуют подать рапорт командованию – письменно обратиться со ссылкой на постановление КМУ №560. В рапорте следует указать, что вы не проходили подготовку или не получили снаряжение.

В случае отказа обращайтесь выше:

к оперативному командованию,

в Генеральный штаб,

или через горячие линии Минобороны и омбудсмена.

"Надо ссылаться на постановление КМУ № 560. В документе отмечается, что военнообязанные, призывания на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, ранее не проходившие военную службу, направляются в учебные части (центры) для прохождения базовой общевойсковой подготовки", — добавляют специалисты.

Ранее "Телеграф" писал, кого из украинцев в апреле будут мобилизовать в первую очередь. У военных повышен спрос на некоторые категории граждан.