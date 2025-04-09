Мобилизированного отправляют на "ноль" без подготовки? Что делать
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Юристы рассказали, куда обращаться в таких ситуациях
В Украине бывают случаи, когда мобилизованных мужчин без опыта службы практически "с улицы" отправляют на передовую. Однако такие действия противоречат действующему законодательству, и солдаты имеют право их обжаловать.
Об этом рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Юристы объясняют, что согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", каждый мобилизованный должен пройти военную подготовку.
Это включает физические нагрузки, обучение тактике, огневой подготовке, инженерному обеспечению и т.д. Все, кто раньше не служил в Вооруженных Силах, должны быть направлены в учебные центры.
Эту норму подтверждает также постановление Кабинета Министров №560, прямо запрещающее направление на передовую без базовой общевойсковой подготовки.
Согласно приказу Министерства обороны №232 мобилизованных обязательно обеспечивают:
- обувью;
- специальной одеждой;
- средствами защиты;
- контейнерами и снаряжением для выполнения задач.
Если этого не происходит — это нарушение нормативов обеспечения, подчеркивают правоведы.
Что делать, если отправляют на передовую без подготовки
Юристы советуют подать рапорт командованию – письменно обратиться со ссылкой на постановление КМУ №560. В рапорте следует указать, что вы не проходили подготовку или не получили снаряжение.
В случае отказа обращайтесь выше:
- к оперативному командованию,
- в Генеральный штаб,
- или через горячие линии Минобороны и омбудсмена.
"Надо ссылаться на постановление КМУ № 560. В документе отмечается, что военнообязанные, призывания на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, ранее не проходившие военную службу, направляются в учебные части (центры) для прохождения базовой общевойсковой подготовки", — добавляют специалисты.
Ранее "Телеграф" писал, кого из украинцев в апреле будут мобилизовать в первую очередь. У военных повышен спрос на некоторые категории граждан.