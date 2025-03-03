"Должно сделать всё возможное": на Зеленского давят после ссоры с Трампом, – The Times

Британские чиновники заявили, что Зеленский должен играть по правилам

Великобритания настаивает на том, чтобы президент Украины сделал "все возможное" для возобновления доверия с администрацией Трампа после острого спора в Белом доме. По словам источников, Киеву следует проявить большее уважение к Трампу.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что поддержка американского президента критически важна для будущих соглашений по безопасности Украины.

"Зеленский должен играть по правилам, если хочет вернуться за стол переговоров с Вашингтоном", – заявил неназванный представитель британского правительства.

Великобритания и Франция разрабатывают мирную инициативу по урегулированию войны в Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют представить ее на этой неделе. По словам Макрона, начальный этап предполагает временное перемирие продолжительностью в один месяц. Оно будет ограничено морской, воздушной и энергетической инфраструктурой. Это решение объясняется сложностью контроля полного прекращения огня на фронте.

Франция и Великобритания считают, что если Россия выполнит условия этого соглашения, следующим шагом станет размещение миротворческого контингента в Украине. В него могут войти британские и французские военные.

Пока лидеры Франции и Британии ведут переговоры с администрацией Трампа, пытаясь представить себя ключевыми посредниками между Киевом и Вашингтоном. Однако у США до сих пор нет единой позиции по военной помощи Украине.

В частности, Зеленскому рекомендуют изменить риторику и продемонстрировать конструктивный подход к переговорам. Президент Украины уже заявил, что готов подписать соглашение о добыче полезных ископаемых из США, что, по мнению Трампа, должно стать "сдерживающим Путина фактором".

Одним из главных вопросов остается то, согласится ли Вашингтон взять на себя обязательство по защите союзников. Премьер-министр Британии Кир Стармер дал четко понять: британские войска могут быть отправлены в Украину только в том случае, если США обеспечат воздушное прикрытие или спутниковый мониторинг.

Сейчас Трамп не дает прямого ответа, хотя в частных разговорах, по данным The Times, он не исключает такой возможности. В Лондоне подозревают, что Трамп сознательно не раскрывает свои карты, сохраняя простор для маневра.

Если Великобритании и Франции удастся представить свою инициативу как эффективную альтернативу эскалации конфликта, они попытаются вовлечь другие европейские страны в "коалицию". Италия уже подала сигнал о готовности присоединиться.

Главным же препятствием остается Россия и ее отношение к возможному миротворческому контингенту. Кремль уже заявил, что не рассматривает варианты размещения международных войск в Украине.

Если же компромисс будет найден, британские войска могут начать миссию в Украине уже через несколько месяцев в составе 30-тысячного миротворческого контингента.

Ранее Телеграф сообщал, что Франция и Великобритания не смогли согласовать план частичного месячного перемирия между Украиной и Россией. Обе стороны не смогли прийти к общему выводу, как должно выглядеть перемирие.