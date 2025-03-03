В Белом доме назвали условие для подписания соглашения об ископаемых – СМИ

Неизвестно, как к этому отнесется президент Украины

Администрация Трампа требует от Владимира Зеленского публичных извинений на камеру за скандал, который произошел во время его визита в Вашингтон. Без этого США не вернутся к вопросу соглашения о полезных ископаемых.

Об этом в эфире Fox News сообщил корреспондент Питер Дуси со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

"Ничего в вопросе сделки не сдвинется с мёртвой точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесёт публичные извинения за своё поведение в Овальном кабинете во время той встречи", — сказал он.

Стало известно, что Великобритания также настаивает на том, чтобы президент Украины сделал "все возможное" для возобновления доверия с администрацией Трампа после острого спора в Белом доме. По словам источников, Киеву следует проявить большее уважение к Трампу. Зеленскому рекомендуют изменить риторику и продемонстрировать конструктивный подход к переговорам.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Владимир Зеленский пока не готов к переговорам о мире, но время играет не на его пользу. В Белом доме подчеркнули, что Киеву следует начать диалог.

Между тем, Зеленский сделал заявление по поводу перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая произошла в Белом доме. По словам президента Украины, он четко понимает причины спора, однако не хочет это обсуждать и считает, что "эта ситуация пройдет".